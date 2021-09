Bíróság elé állítottak egy hároméves kislányt

A civilek és a kolozsvári lakosság is törvénysértőnek tartják, hogy kiskorú gyermeket állítanak bíróság elé. A kislány szüleit is beidézték, miután a helyi polgármesteri hivatal feljelentést tett ellenük, miszerint jogsértő módon foglaltak el egy lakást. Az esettel kapcsolatban megszólalt a nagymama is, szerinte több kisgyermek is úgy járhat, ahogy