Karácsony: A város útjai egyszerűen nem bírnak el több autót

HVG - Ma 06:55Belföld

Az iskolakezdés szinte minden évben kisebb tortúra a budapestiek és az agglomerációban élőknek, a helyzetet idén ráadásul az egyéb intézkedések is nehezítették. A főpolgármester egy nappal a becsengetés előtt növekvő forgalomról írt és arról, hogy aki teheti, az inkább ne autóval menjen most. Ha mindenki nem is, de sokan…