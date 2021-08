A virológus szerint az augusztus 20-ai ünnepségsorozat után folyamatosan emelkednek a számok. “Korábban is bizonyos számokhoz kötöttek egyes járványügyi intézkedéseket, most is lehetne ezek alapján döntéseket hozni” – mondta Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában. A szakember szerint a fertőzöttek száma lassan, de emelkedik.…