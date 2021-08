A Mercedesnél a helye a remeklő Russellnek a Williams főnöke szerint

Racingline - Ma 19:00Forma1

George Russell hirtelen nem is tudta mit mondjon a második rajtkocka megszerzése után. A brit versenyző már az időmérő elején is mutogatta oroszlánkörmeit, mégis az egész F1-es társadalmat meglepte az utolsó szakaszon. A 23 éves fiatal a Q3 végén még az első helyre is felugrott, ám Max Verstappen elvette tőle a “koronát.” A kvalifikáció…