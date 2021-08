Nav: változik az Online Számla rendszer

2021. augusztus 26-án az esti órákban új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Megszűnik a regisztráció, egyszerűsödik a belépés.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban - közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

Augusztus 26-án az esti órákban új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban - közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Nav) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban – közölte a hivatal csütörtökön az Mti-vel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban - közölte a hivatal. A közlemény szerint az Online Számla rendszerben megszűnik az új adózók és felhasználók eddigi regisztrációja, ezért a webes…

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban – közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be, illetve karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban – közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban - közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az online számla rendszerben és az online számlázó mobilalkalmazásban – közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be és karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban - közölte a hivatal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön este új fejlesztéseket vezet be, és este hattól várhatóan este 10-ig karbantartási munkálatokat végez az Online Számla rendszerben és az Online Számlázó mobilalkalmazásban.

Megszűnik az új adózók és felhasználók eddigi regisztrációja is.

Megszűnik az új adózók és felhasználók eddigi regisztrációja is.

Új fejlesztéseket vezet be a NAV az Online Számla rendszerben. Az ügyfelek csütörtök estétől csak a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül jelentkezhetnek be. Megszűnik a regisztráció is.