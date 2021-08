Tűzharc alakult ki a kabuli reptéren, több amerikai katona is megsérült

Robbanás történt a kabuli reptérnél. Sajtóhírek szerint egy öngyilkos merénylő robbantott egy bejáratnál, majd lövöldözés kezdődött. Előzőleg több nyugati állam is értesült arról, hogy terroristák merényletet terveznek. Az ATV tudósítója, Novák András egyedüli magyar újságíróként továbbra is a helyszínen van. Telefonon számolt be a legfrissebb fejl