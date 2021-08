Feszült befektetők – a FED-től tart most mindenki

Portfolio - Ma 07:55Gazdaság

Ma a befektetők elsősorban a Fed ma kezdődő háromnapos Jackson Hole-i konferenciájára figyelhetnek Európában és a tengerentúlon is, ráadásul most van aktualitása is az eseménynek, hiszen hónapok óta készül a szigorításra a jegybank. Ma az ázsiai tőzsdék rosszul teljesítettek, míg ugyancsak kedvezőtlen hangulatú piacnyitást láthattunk…