Több ezer kilométerről is látszódott a Horvátország felett széthulló meteorit

Parameter - Tegnap 15:03Határtalan

Az eset augusztus 14-re virradóra történt, de a horvát meteoritfigyelő hálózat (HMM) csak most számolt be róla. A horvát és a nemzetközi sajtóban több képet is közzétettek a meteoritról és a villanásról. Több kamera is felvette a tűzgömböt, ahogy hajnali 4 óra után pár perccel 92,7 kilométer magasan megjelenik, majd másodpercenként 13…