Eszenyi Enikő nem távozik a Vígszínház elnökségéből

Eszenyi Enikő nem távozik az alapítványok kuratóriumából, így ő maga is dönthet a Vígszínház pénzügyeiről.

A jelenlegi vezetés már felszólította erre, de eddig süket fülekre találtak. A Blikk cikke szerint hiába nem vezeti már a Vígszínházat Eszenyi Enikő – és már nincs is a teátrumban –, a színház pénzügyeiről ezután is dönthet, ugyanis a volt igazgató két vígszínházi alapítvány kuratóriumában is benne van, ezek pedig összesen 500 millió forint támogat