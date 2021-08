HelloVidék - Ma 13:10Gazdaság

Gulyás Gergely miniszter arról adott tájékoztatást, hogy jelenleg Közép-Európában a legkedvezőbb a járványügyi helyzet. Ugyanakkor a negyedik hullám Nyugaton megindult, és erre utaló jelek nálunk is vannak. Ez azt jelenti, hogy hozzánk is be fog gyűrűzni a negyedik hullám, de ez alapvetően el fog térni a korábbiaktól. Mindenkire vonatkoztatva elmon