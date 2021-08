Új trend a sportvilágban: Messi digitális pénztárcája biztosan erősödött az átigazolással

Mandiner - Tegnap 18:56Gazdaság

Az argentin labdarúgó csillag távozott az eddig otthont jelentő Barcelonától, hogy pályafutását a francia Paris Saint Germain (PSG) csapatában folytassa. Lionel Messi kétéves szerződést írt alá, de a híresztelések szerint egy harmadikra is meg van az esély. Először a Reuters számolt be róla, majd később a PSG is megerősítette, hogy a sztárfutballis