Az Orvosi Kamara azt kéri, zárt térben hordjunk maszkot, mert a negyedik hullám küszöbén állunk

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) arra kéri az embereket, hogy a koronavírus-járvány miatt továbbra is maradjanak elővigyázatosak: tartsanak távolságot, zárt térben hordják a maszkot, tartsák be a kézmosás és kézfertőtlenítés szabályait, valamint az oltás beadatásának fontosságára is felhívja a figyelmet.