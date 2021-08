Negyedik hullám: Szlávik János figyelmeztetést küldött

A főorvos beszélt arról is, hogy a kórházakra várhatóan nem nehezedik majd akkora nyomás mint korábban.

A szakember elmondta, hogy Magyarországon és a környező országokban is lassan emelkedik az esetek száma – azonban a lassú emelkedés is emelkedés. A főorvos emlékeztetett: idehaza három városban a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció is emelkedést mutat. Kemény és ijesztő negyedik hullám jöhet Szlávik János szerint,…