Ezt viseld, ha erősebb vagy pocakban!

Glamour - Tegnap 21:00Életmód

Lehetünk akár homokóra vagy épp körte alkatúak, ha teltebbek vagyunk, akkor a hasunk is kerekdedebb. Most mégis a pocakban a legerősebb alkatról írok nektek, az almáról. Az alma alkatúak testének a középső része a szélesebb, míg a karok és a lábak jellemzően vékonyabbak. No nézzük, milyen szabásvonal, minta előnyös.