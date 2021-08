Life - Tegnap 20:30Bulvár

Négy évvel ezelőtt a kétgyermekes édesanyát, Földi Katust villámcsapás érte a csongrádi strandon. A csodával határos módon túlélte, azóta azonban megmagyarázhatatlan, már-már misztikus dolgok történnek vele, amelyekről most be is számolt.