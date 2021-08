Kárpáti Rebeka véletlenül lett szépségkirálynő

NLC - Ma 06:49Bulvár

Sokan élnek a szépségükből, pláne azok, akik fejére egyszer már korona is került. Több olyan szépségkirálynő élt kínálkozó lehetőséggel, hogy karriert építsen. Összeszedtük, kinek hogyan alakult az élete a verseny után. Gelencsér Timi és Kárpáti Rebeka azóta is a keresett influencerek közé tartozik, úgy, ahogy Dobó Ági és Polgár Kriszta is.