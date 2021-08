Rusvai Miklós reméli, hogy elkapja a delta variánst

Nem fogja kérni a koronavírus elleni harmadik oltást Rusvai Mikós virológus. Úgy véli ugyanis, hogy akik megkapták az oltás első két adagját, és megfelelő védettség alakult ki náluk, azoknak nincs szükségük újabb dózisra. Reméli azt is, hogy elkapja a delta variánst, és – az eddigi oltásoknak köszönhetően – enyhe lefolyással átesik a fertőzésen,…

Már most lényegesen több fertőző és intenzív terápiás beteg van, mint egy évvel ezelőtt - jelentették ki osztrák szakértők.

A koronavírus-járvány negyedik hulláma elindult a világon, az elmúlt egy hétben az új esetek száma átlagosan meghaladta a napi 641 ezret. Miközben a fejlett országokban már a harmadik oltások beadását fontolgatják, a fejlődő világban továbbra is alacsony az oltottak száma. A koronavírus-járványról szóló híreinket pénteken ebben a cikkünkben…

Koronavírus ellen országszerte már a harmadik, megerősítő oltás is felvehető. Mint korábban, most is a legkitettebek, a legveszélyeztetebbek juthatnak hozzá először a harmadik dózishoz. A koronavírus negyedik hullámának küszöbén már nem az eredeti koronavírus, hanem annak delta variánsa fenyeget, ezért nagyon fontos a harmadik…