TV2: búcsúzik a Szerencsekerék és a Doktor Balaton is

Korábban az mmonline.hu is beszámolt arról, hogy augusztus 23-tól új műsor tűnik majd fel a TV2-n, most pedig további részletek érkeztek arról, hogyan alakul a csatorna műsorrendje. Doktor Balaton és a Szerencsekerék pihenőre megy, érkezik a Mintaapák 3. évada, illetve a Totem. Jövő pénteken ér véget a Doktor Balaton második évada a…

SorozatWiki - Tegnap 17:25Film

A nagy pénzrablás (La Casa de Papel) utolsó szezonjának forgatása május közepén ért véget. Két héttel később az is kiderült, hogy az 5. évad első fele szeptember 3-án, a folytatása pedig december 3-án válik majd elérhetővé a Netflixen. Augusztus elején megérkezett a záró szezon előzetese is. Most pedig újabb dolgokkal szereztek örömöt a…