Majkáékkal nem áll többet színpadra Kollányi Zsuzsi

Ma 08:07Zene

2016-ban robbant be Kollányi Zsuzsi neve a köztudatba, és talán nem túlzás azt állítani, hogy Majka és zenekara az énekesnővel közösen szárnyaltak. Most azonban Majkáék már Veress Mónika Nikával álltak háromszor is a Budapest Park színpadára, a kérdés csak az, hogy a szülési szabadságon lévő Kollányi tagja marad-e a triónak.