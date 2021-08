Összeomlás szélén Afganisztán: sorra hódítják meg a nagyvárosokat a tálibok

Öt tartományi fővárost is elfoglaltak a tálibok Afganisztánban mindössze pár nap leforgása alatt, köztük Kunduzt, az ország hatodik legnépesebb városát. Közben egyre hevesebb harcok dúlnak az ország második és harmadik legnagyobb városa körül is és Kabulban is egyre aktívabbak az iszlamisták, ahol váratlanul megölték az afgán…