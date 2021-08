Hetente jelentik a háziorvosok, hány oltatlan időst kerestek fel

Propeller - Ma 09:08Belföld

A háziorvosknak kellene kimenni a még be nem oltott 60 éven felüliekhez, de nekik kell összevadászni azokat, akik a harmadik oltásukat kérnék. Emellett még listát is kellene vezetniük a be nem oltottakról, amit le kell jelenteni a kormányhivatal felé. A Telex cikke szerint a kormány ismételten pluszmunkát tett a háziorvosok nyakába azzal, hogy neki