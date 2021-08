Szlávik János: Semmi alapja nincs annak a kijelentésnek, hogy a kínai vakcina nem hatékony

Mandiner - Ma 10:00Külföld

Bármilyen jók is a számok itthon, a többi országhoz hasonlóan jön a delta variáns, és sajnos a negyedik hullám elkerülhetetlen. Ám annak, aki be van oltva, nem kell félnie. Itthon már a harmadik oltásra is lehet jelentkezni, a virológus szerint azonban az nem csökkenti az oltatlanok számát és olyan óriási mértékben a védettséget sem növeli. Így…