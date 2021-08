Hajdú Péter gyönyörű fotón mutatta meg várandós szerelmét

Life - Ma 19:00Életmód

Örömteli pillanatoknak elébe néz Hajdú Péter és szerelme, Eszter, akiről a tévés most egy fotót is megosztott a közösségi oldalán. A kismama várandóssága elején jár, de már most jól látható a gömbölyödő pocakja.