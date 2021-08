Tokió 2020 – Máris túlszárnyaltuk a riói éremtermést

Indirekt - Ma 16:00Színes

Hatalmas Laser runnal, Kovács Sarolta a harmadik helyen futott be az öttusázók női versenyében. Sokáig a második is volt a magyar. Sérülésből, betegségből felépülve bronzérmes lett. Gulyás Michelle a 12. helyen ért célba. Gulyás Michelle és Kovács Sarolta is hatodik helyen várta a pénteki folytatás, amely az úszással kezdődött. A két…