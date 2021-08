Visszavonul Valentino Rossi, a MotoGP legendája

NSO - Ma 14:30Sport

Az öthetes nyári szünetet követően most hétvégén folytatódik a MotoGP-világbajnokság a Stájer Nagydíjjal. A program már kezdetét is vette a szokásos csütörtöki médianappal. Délelőtt egy extra sajtótájékoztatót is bejelentettek: 16.15-kor Valentino Rossi elárulja, hogy milyen döntést hozott a jövőjével kapcsolatosan.