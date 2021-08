Privátbankár - Ma 12:12Gazdaság

Kínában tovább ütik a techcégeket, most az online játékokat nevezte drognak az állami média egy olyan cikkel, amit pár óra után el is tüntettek - ezzel ismét mélyrepülésbe taszították az árfolyamokat. Budapesten a befektetők értékelik a Richter kiváló gyorsjelentését is, és a Molnak is megelőlegezik a bizalmat. A forint fontos szintet törhet á