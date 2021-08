Kijöttek az adatok: egyre többen halnak meg koronavírusban

BudaPestkörnyéke - Tegnap 10:55Belföld

Egy beteg meghalt, és újabb 155 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu. Eddig 5 624 451 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 443 749-en már a második adag vakcinát is megkapták. Vasárnap óta lehetőség van harmadik oltásra is. Statisztika A kormányzati…