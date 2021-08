Fiatal versenyző nyerte a Magyar Nagydíjat

Motorsport - Tegnap 17:38Forma1

Már a bokszutcában is látszódott, hogy Lewis Hamilton mennyire látványosan belassított Max Verstappen előtt, majd ezt követően a kör végén is arra törekedett a Mercedes, hogy belassítsa a két Red Bullt.Ez végül részben be is jött, ugyanis Sergio Perez már nem tudott teljesíteni további mért kört, míg Max Verstappen nem tudott eleget javítani. Toto