Árat emelhet a Pfizer és a Moderna az EU-ban

Sokféle oka lehet, de akkor is durván hat, hogy a két óriás a 4. hullám előtt, és a 3. oltás szükségessége idején árat emelt. A két gyártó nem kívánta kommentálni a Financial Times értesülését, miszerint megemelte a Covid-19 elleni oltóanyagok árát a Pfizer és a Moderna – írja a hvg.hu A brit Financial Times