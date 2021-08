Oltásellenesek csoportja zavarta meg az egészségügyisek tüntetését a Hősök terén

Azonnali - Tegnap 12:05Vélemény

Az orvosok kaptak bérrendezést, az ápolók és kórházi dolgozók is ezt követelik most, szakszervezeteik a Hősök terére vonultak ki szombat délelőtt. Beszólogatások is voltak, a tüntetők saját vezetőiket is számon kérték.