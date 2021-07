Végre elhagyhatta Németországot az Eb-meccs után letartóztatott magyar szurkoló

Propeller - Ma 14:50Belföld

Nagy hírt jelentett ma be Facebook oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter. A hármas sípszó után 5 héttel, végre minden magyar állampolgár itthon van - írta a videóhoz. Amelyben azt is elmondta, hogy nekik az elmúlt öt hétben is volt még munkájuk bőven a következményekkel. Több magyar állampolgár is a német rendvédelmi…