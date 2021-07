A delta variáns olyan fertőző, mint a bárányhimlő

Infostart - Ma 18:33Tudomány

A koronavírus gyorsan terjedő delta variánsa súlyosabb betegségeket okozhat és fertőzőbb, mint a Covid-19 más változatai - áll az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) belső jelentésében, amelyből pénteken a The Washington Post és a The New York Times amerikai napilapok közöltek részleteket.