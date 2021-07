Life - Tegnap 07:40Bulvár

Ahogy megírtuk, nagyon sok pénzt kellett felvenniük a banktól Ördög Nórának és Nánási Pálnak, hogy át tudják költöztetni balatonakarattyai kisboltjukat. Ráadásul minden megtakarított pénzüket is ebbe fektették bele. Most az is kiderült, mennyi hitelre volt szükségük, hogy újraindítsák a vállalkozást.