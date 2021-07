Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományozott Mongóliának

Privátbankár - Ma 14:42Külföld

Montenegrótól a Zöld-foki Köztársaságig nyolc országnak adományozott vagy adott el eddig a magyar kormány olyan Covid elleni vakcinákat, amelyekre itthon már nincs szükség. Lélegeztetőgépből is túlvásárolta magát a kormány: a felesleges beszerzéseket értékesíteni próbálja, de ajándékba is ad belőlük – most például Mongóliának.