Újabb klasszikus Nokia tér vissza!

A Nokia márkát menedzselő HMD Global már több régebbi legendás mobilt is felélesztett, a legismertebb ezek közül talán a 3310, most pedig egy újabb népszerű készüléket, a Nokia 6310-et mutatták be újra. A Nokia 6310 (2021) külalakja sokban idézi a 2001-es eredeti mobilt (és a 2002-es 6310i-t), de azért kicsit modernizálták a dizájnt, és…