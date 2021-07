Kapás Boglárka, Németh Nándor és a 4x200-as női gyorsváltó is érdekelt az úszódöntőkben, Berecz Zsombor tovább csatázik hajóosztályában az éremért, játszik a férfi vízilabda- és a női kézilabda-csapat. Kilenc sportágban lesznek érdekeltek a magyarok csütörtökön a tokiói olimpián.

Ezúttal sem fogunk sokat aludni, Telegdy Ádám, Cseh László, Kapás Boglárka és Németh Nándor is hajnalban ugrik medencébe – utóbbi kettő érmet is szerezhet. Női kéziseink az orosz csapat ellen lépnek pályára, erről élőben olvashatnak az NSO-n! Folytatódik az Európa-konferencialiga selejtezője is, pályán a PAFC és az Újpest. A…