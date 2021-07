A háromszoros olimpiai bajnok az elmúlt napok történései után először posztolt a Facebook-oldalán. Hosszú Katinkának eddig még nem sikerült érmet szereznie a tokiói olimpián, amiért az internet csúnyán neki is ment az Iron Lady-nek. Többen is a védelmére siettek, köztük Verrasztó Evelyn is, most azonban Katinka is megszólalt – szúrta ki…