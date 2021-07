Kitáltalt az egykori fideszes polgármester: ilyen mutyikra kényszerítette a Ner

Propeller - Tegnap 16:59Belföld

Kósa Lajos – nem összekeverendő a fideszes országgyűlési képviselővel, Debrecen korábbi polgármesterével, csak névazonosságról van szó – Rákóczifalva város polgármestere volt 2019 októberéig, így testközelből tapasztalta meg a Ner működését. Most pedig az atlatszo.hu-nak be is számolt ezekről.