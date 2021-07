Márton Anna negyedik lett női kard egyéniben

Mihályvári-Farkas Viktória a 3., Késely Ajna az 5. futamban indult a nők 1500 méteres gyorsúszás előfutamán. Előbbi 300 métertől az élre állt futamában és végül 16:02.26-os új egyéni csúccsal toronymagasan meg is nyerte azt. Sajnos a negyedik futamban hatan is jobb időt úsztak nála, így már legfeljebb egyvalaki előzheti meg a…

Hétfőn ismét szurkolhatunk magyar úszóinknak a tokiói olimpián: Németh Nándor, Kenderesi Tamás, Milák Kristóf, Hosszú Katinka, Késely Ajna és Mihályvári-Farkas Viktória is medencébe ugrik. Reggel a női pólósainkat is láthatjuk, méghozzá az oroszok ellen. Hajnalban Katona Renáta, Pusztai Liza és Márton Anna is vív. Folytatódnak a kézilabda-…