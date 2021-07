Megszólalt a Balatonba fulladt testvérpár édesapja: "Csak a fürdőnadrágjáról ismertem fel szegényt…

Hetek óta lázban égett a jászberényi Pongrácz család: a három gyermek és a szülők is rettentően várták a balatoni nyaralást. Egy napig minden csodálatos is volt, másnap azonban ép ésszel felfoghatatlan tragédia történt a famíliával. Az alsóbélatelepi strandon a vízbe fulladt a 13 éves Zoltán és a 17 esztendős Tamás. – Együtt mentünk be a…