Leszámolások jöhetnek a Momentumban

Nagy hiba volt, hogy a Momentum nem vált meg azonnal Cseh Katalintól – vélik elemzők, akik szerint nemcsak saját pártjára, de a Gyurcsány-koalíció egészére is ráéghet az ügy.

Még Cseh Katalin kizárásával is csak a tüzet olthatná a Momentum állítják a Magyar Nemzet által megkérdezett elemzők, akik arra is rámutattak: az egész baloldal számára rossz ómen a politikus körüli, egyre terebélyesedő botrány. A politológusok azt is aláhúzták: a baloldal következmény nélküliségére újabb példa, hogy, Cseh nem mondott…