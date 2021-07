Új korszak kezdődik: az orvos nem csak bekopogtat, hanem akár azonnal be is adja az oltást

Privátbankár - Ma 11:18Gazdaság

Hetente átadják a háziorvosoknak a listát a be nem oltott 60 év felettieknek; az orvosokkal együtt kirendelt rezidensek látogatják végig az érintetteket, és megpróbálják meggyőzni őket arról, hogy oltassák be magukat. Az oltást írásban kell elutasítani, aki viszont elfogadja, azt akár azonnal, saját otthonában be is oltják.