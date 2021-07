Egy ország, amely élen járt az oltásokban, most mégis fenyegeti a negyedik hullám

Privátbankár - Ma 14:51Gazdaság

Egymillió izraeli továbbra is elutasítja a koronavírus elleni oltást. A kormány most szankciókat helyezett kilátásba velük szemben, hogy útját állja a negyedik hullámnak. Eddig a lakosság 62 százalékát oltották be. Eközben kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, mennyire véd meg a Pfizer a súlyos megbetegedéstől a delta variánssal szemben.