Kiesett Szatmári András és Decsi Tamás is

Blikk - Tegnap 09:26Olimpia

Szombat hajnalban három magyar kardozó is pástra lép. Szilágyi Áron, Szatmári András és Decsi Tamás is a harminckettő között kezdi meg a küzdelmeket. A sorsolás szeszélye folytán könnyen előfordulhat, hogy magyar rangadó is lesz a Makuhari Messe Hallban, ugyanis mindhárom magyar ugyanarra az ágra került.