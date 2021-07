Csodaszép nevet kapott Mihalik Enikő kislánya

Indirekt - Tegnap 11:55Belföld

Hatalmas örömhírt jelentett be Mihalik Enikő az Instagramon: július 16-án megszületett a kislánya, Eva Rose Koranyi. A büszke anyuka egy cuki fotót is mellékelt a bejegyzéshez, amelyen a kisbabája is látható. Ahogy arról Blikk korábban beszámolt, a 34 éves szupermodell, Mihalik Enikő a párjával, Korányi Dáviddal első közös…