Palik László sem bánkódott sokáig: tönkrement házassága után rá is rátalált a szerelem

Különköltözésük után nemcsak Marsi Anikó, hanem Palik László is új párra talált. Közben az is kiderült, hogy Anikó már fiatal korában is együtt járt Szulák Andrea exével. Külön utakon Néhány hónapja derült ki, hogy Marsi Anikó és Palik László külön utakon folytatják életüket. Az Exatlon műsorvezetője, miután visszatért dominikai forgatásáról, már n