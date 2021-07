Karácsony Gergely is bejelentette a népszavazási kezdeményezését

BudaPestkörnyéke - Ma 10:41Belföld

Gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kormány – jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor. Összesen öt kérdés lesz. Közben Karácsony Gergely is bejelentette, hogy ő is népszavazást kezdeményez a Fudan Egyetem, az autópálya koncesszió ügyében, illetve az ingyenes antitest-szűrés miatt. Brüsszel megtámadta Magyarországot…