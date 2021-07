Nincs több titok: Andrei Mangra bevallotta, mi volt közte és Gabriela Spanic között

Indirekt - Ma 18:30Színes

Andrei Mangra táncpartneréről, Tóth Andiról vallott és arról, hogy szerinte milyen párost alkotnak majd a Dancing with the Stars második évadának műsorában. Nemrég derült fény a Dancing with the Stars második évadának szereplőire: kiderült, hogy sokak mellett Andrei Mangra is visszatér a műsorba, a partnere pedig nem más, mint Tóth Andi. A…