Rájuk a legveszélyesebb az új koronavírus hullám

Napidoktor - Tegnap 14:15Egészség

Nemcsak vírushordozók lehetnek a gyerekek, ők is megbetegedhetnek és még a tünetmenteseknél is kialakulhatnak a későbbiekben szövődmények. Több országban is az idősebbek legnagyobb része be van oltva, ahogy hazánkban is, ezekben az országokban a fiatalok körében alakulhat ki az újabb járvány-hullám – írja a Blikk.hu. Európában…