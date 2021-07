Jó hír a magyaroknak: ledolgozta a veszteségeket az osztrák hotel-és panziópiac

Privátbankár - Ma 05:57Gazdaság

A hotelpiac lassanként helyreáll Ausztriában is. A 2019-es számokhoz való visszatérés ütemét azonban az átoltottság erősen befolyásolja. Befektetési tranzakciók nem nagyon vannak, de az igaz, hogy már több befektető is nézelődik, csődközeli hotelekre vadásznak, hogy most még viszonylag nyomott áron megvehessék azokat.